Военком Москвы заявил, что рост числа контрактников может позволить чаще ротировать бойцов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

На фоне роста числа контрактников может измениться ситуация с ротацией военнослужащих в зоне проведения спецоперации РФ, считает военный комиссар Москвы Максим Локтев. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что в Минобороны РФ понимают, что солдатам необходим отдых и у них должна быть возможность вернуться домой на некоторое время.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева спросила у Локтева о запросах семей военнослужащих на предоставление отпусков.

"Как и говорит верховный главнокомандующий, достаточно большое количество граждан по контракту изъявляет желание и отбывает для участия в СВО. Я думаю, что у министерства обороны будет больше возможностей отпускать военнослужащих, чтобы они были дома", – ответил он.

Ранее Владимир Путин в рамках своего выступления на Валдайском форуме отметил, что почти 350 тысяч добровольцев заключили за год контракты с Вооруженными силами России. По мнению главы государства, такое количество свидетельствует о доверии граждан к политике РФ.

В свою очередь, замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что у командования Вооруженных сил РФ нет планов проведения в стране дополнительной мобилизации. По его словам, добровольцев, контрактников и желающих служить достаточно для выполнения задач спецоперации.



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