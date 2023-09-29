В Генштабе ВС РФ заявили, что проведение новой мобилизации не планируется

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У командования Вооруженных сил РФ нет планов проведения в стране дополнительной мобилизации. Об этом на брифинге заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", – заявил он.

По словам Цимлянского, добровольцев, контрактников и желающих служить по контракту достаточно для выполнения задач спецоперации.

Он также подчеркнул, что срочников не будут отправлять служить в зону спецоперации в рамках осеннего призыва, который начнется в России 1 октября. По словам Цимлянского, призывники не поедут в новые регионы страны.

Помимо этого, Генштаб запустит прямую телефонную линию по призыву на военную службу 17 октября. Она будет работать по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 по московскому времени.

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