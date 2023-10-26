Пашинян заявил о желании подписать мирное соглашение с Азербайджаном

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о своем желании подписать мирное соглашение с Азербайджаном в течение нескольких месяцев. Об этом он заявил на международном Форуме Шелкового пути в Тбилиси, передает ТАСС.

"Сейчас мы работаем над проектом соглашения о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном", – подчеркнул он.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. На следующий день Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Жителей региона стали перевозить в Армению.

Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года