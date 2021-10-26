Эрдоган отменил решение о выдворении послов десяти стран из Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передумал высылать из страны послов 10 государств, призвавших Анкару освободить гражданского активиста и бизнесмена Османа Кавалу, сообщает "Интерфакс".

Турецкий лидер посчитал конфликт исчерпанным после того, как дипломаты пообещали соблюдать статью 41 Венской конвенции, которая требует от дипломатов не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания.

Эрдоган заявил, что новое заявление послов показывает, что те "отступили от клеветы" на Турцию. "Теперь они будут более осторожны", – добавил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган поручил МИД страны объявить персонами нон грата послов десяти стран. Речь идет о дипломатах из США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.

Пойти на подобный шаг Эрдоган решил из-за письма представителей дипмиссии, призвавших освободить турецкого правозащитника Османа Кавалу, обвиняемого в участии в попытке госпереворота в 2016 году.

Министерство иностранных дел Турции вызвало к себе послов, напомнив им о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Эрдоган заявлял, что Турция может выслать дипломатов из страны.