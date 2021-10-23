Турция признала персонами нон-грата послов десяти стран

19:24
Фото: depositphotos/flogeljiri
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД страны объявить персонами нон-грата послов десяти стран, передает РИА Новости.
"Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата", – заявил турецкий лидер.
Речь идет о дипломатах из США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.
Пойти на подобный шаг Эрдоган решил из-за письма представителей дипмиссии, призвавших освободить турецкого правозащитника Османа Кавалу, обвиняемого в участии в попытке госпереворота в 2016 году.
Отмечается, что министерство иностранных дел Турции вызвало к себе послов, напомнив им о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
Эрдоган заявлял, что Турция может выслать дипломатов из страны.
Ранее турецкий лидер заявил, что страны, ставшие победителями во Второй мировой войне, не должны решать судьбу человечества и мира. Он подчеркнул, что в мире более 200 стран, а не пять, которые являются постоянным членами Совбеза ООН.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: