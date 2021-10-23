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Политика

19:24

Турция признала персонами нон-грата послов десяти стран

политика за рубежом

Фото: depositphotos/flogeljiri

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД страны объявить персонами нон-грата послов десяти стран, передает РИА Новости.

"Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата", – заявил турецкий лидер.

Речь идет о дипломатах из США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.

Пойти на подобный шаг Эрдоган решил из-за письма представителей дипмиссии, призвавших освободить турецкого правозащитника Османа Кавалу, обвиняемого в участии в попытке госпереворота в 2016 году.

Отмечается, что министерство иностранных дел Турции вызвало к себе послов, напомнив им о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Эрдоган заявлял, что Турция может выслать дипломатов из страны.

Ранее турецкий лидер заявил, что страны, ставшие победителями во Второй мировой войне, не должны решать судьбу человечества и мира. Он подчеркнул, что в мире более 200 стран, а не пять, которые являются постоянным членами Совбеза ООН.

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