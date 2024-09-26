Около 30 стран ООН поддержали декларацию G7 о восстановлении Украины

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Около 30 стран поддержали декларацию G7 о поддержке восстановления и реконструкции Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Данный документ в целом подтверждает все прежние обещания стран G7 по военной, бюджетной и гуманитарной поддержке Украины. Декларация также подтверждает стремление Запада сохранять замороженными российские активы до тех пор, пока Москва "не выплатит ущерб, нанесенный Украине".

Подписавшие документ также обязуются продолжать работу над предоставлением Украине кредита в 50 миллиардов долларов до конца этого года.

"С целью реализации всех указанных обязательств, каждый из нас будет работать над предоставлением Украине конкретной двусторонней поддержки, согласованной этой общей декларацией", – говорится в декларации.

Ранее президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 375 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для HIMARS и артиллерии, ракеты Javelin, кассетные бомбы и прочие снаряды.

Обещания рассмотреть возможность дополнительной военной помощи Киеву также прозвучали со стороны канадских властей. В частности, страна может предоставить Киеву дроны, артиллерию, бронетехнику, а также обучить пилотов истребителей.