Нидерланды сообщили, что передадут Украине истребители F-16 в 2024 году

Фото: 123RF/chagpg

Нидерланды планируют отправить истребители F-16 на Украину в следующем году. Об этом рассказала глава оборонного ведомства страны Кайса Оллонгрен, которая приехала в Соединенные Штаты с рабочим визитом.

"Фактические поставки истребителей начнутся где-то в следующем году", – отметила она в эфире MSNBC.

Нидерландский политик объяснила, что сроки зависят от обучения украинских летчиков. По ее словам, они могут освоить управление за 6–8 месяцев.

Кроме того, Оллонгрен заявила о планах как можно скорее открыть центр обучения в Румынии.

Американская сторона подтвердила передачу ВСУ истребителей F-16 от Дании и Нидерландов 18 августа. Позже глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что обучение пилотов украинской армии на боевых самолетах началось.

Украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что Нидерланды поставят Киеву 42 американских истребителя четвертого поколения F-16 после обучения инженеров и пилотов. В дальнейшем поставки самолетов будут увеличены, подчеркнул он.

Позднее норвежские власти тоже приняли решение передать Украине истребители F-16.



Украина объявила набор опытных пилотов для истребителей F-16 – СМИ