В Армении сообщили о переезде свыше 20 тыс переселенцев из Нагорного Карабаха

Фото: телеграм-канал "Армянская вендетта"

В Армению переехали уже 20 270 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

Как она сообщила, в населенном пункте Корнидзор неподалеку от Лачинского коридора, который связывает Армению и Нагорный Карабах, сделали гуманитарный центр. Кроме того, организована специальная информационная площадка для помощи и горячая линия.

"Уже три дня по инициативе правительства действуют центры размещения переселенцев из Карабаха, идет регистрация граждан", – отметила пресс-секретарь армянского премьера.

Багдасарян добавила, что власти республики уже решили вопрос с размещением 2 850 человек.

Ранее уточнялось, что из Нагорного Карабаха в Армению по состоянию на 08:00 (07:00 по московскому времени) 26 сентября выехали 13 550 вынужденных переселенцев.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что за сутки военной операции в регионе Баку достиг всех поставленных целей.

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