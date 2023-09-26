ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 124-й бригады теробороны Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные уничтожили в Херсонской области склад с боеприпасами 124-й бригады теробороны Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в рамках ежедневной сводки.

"В районе населенного пункта Киселевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", – отметили в ведомстве.

Кроме того, в районе поселка Днепропетровское в Днепропетровской области ВС РФ ликвидировали станцию радиоэлектронной борьбы с беспилотниками "Анклав".

Ранее Минобороны РФ отчиталось о нанесении 12 ударов по военным объектам Украины за прошлую неделю. ВС РФ поразили в том числе ремонтные объекты, склады, объекты нефтепереработки, центры подготовки диверсантов.



Российские военные поразили наблюдательные пункты двух бригад ВСУ в ДНР и Херсоне