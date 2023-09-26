26 сентября, 15:40Политика
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 124-й бригады теробороны Украины
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные уничтожили в Херсонской области склад с боеприпасами 124-й бригады теробороны Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в рамках ежедневной сводки.
"В районе населенного пункта Киселевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", – отметили в ведомстве.
Кроме того, в районе поселка Днепропетровское в Днепропетровской области ВС РФ ликвидировали станцию радиоэлектронной борьбы с беспилотниками "Анклав".
Ранее Минобороны РФ отчиталось о нанесении 12 ударов по военным объектам Украины за прошлую неделю. ВС РФ поразили в том числе ремонтные объекты, склады, объекты нефтепереработки, центры подготовки диверсантов.
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