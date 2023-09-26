Вице-премьер Армении заявил, что в страну прибыли 19 тыс человек из Карабаха

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Около 19 тысяч вынужденных переселенцев прибыли в Армению из Нагорного Карабаха. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Армении, координатора "Гуманитарного центра" правительства Тиграна Хачатряна.

"На данный момент границу с Корнидзором (приграничное с Азербайджаном село. – Прим. ред.) пересекли 19 тысяч жителей Нагорного Карабаха, из них 2 500 уже находятся в пунктах временного размещения", – уточнил он.

Ранее армянское правительство сообщало, что по состоянию на 08:00 (07:00 по московскому времени) 26 сентября из Нагорного Карабаха в Армению въехали 13 550 вынужденных переселенцев. Всех граждан, не имеющих заранее определенного места жительства, армянское правительство обеспечивает жильем.

До этого уточнялось, что из Карабаха в Армению по состоянию на 17:00 (16:00 по московскому времени) 25 сентября выехали 6 650 вынужденных переселенцев. Для оказания содействия создали специальную информационную площадку. Работает телефон горячей линии.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что за сутки военной операции в регионе Баку достиг всех поставленных целей.

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