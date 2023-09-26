26 сентября, 11:34Политика
Парламент Армении рассмотрит проект ратификации Римского статута МУС 28 сентября
Фото: 123RF/elec
Профильная комиссия парламента Армении рассмотрит проект ратификации Римского статута МУС 28 сентября, сообщается на сайте законодательного органа.
"Вопрос ратификации Римского статута включен в повестку заседания профильной государственно-правовой комиссии парламента Армении", – говорится в сообщении.
Законопроект представит представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что власти Армении ратифицируют Римский статут Международного уголовного суда в полном объеме. По его словам, это не связано и не направлено против России. Он добавил, что этот процесс больше относится к вопросам безопасности Армении.
В МИД прокомментировали слова премьера Армении Пашиняна об отдалении РФ от Южного Кавказа
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