Парламент Армении рассмотрит проект ратификации Римского статута МУС 28 сентября

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Профильная комиссия парламента Армении рассмотрит проект ратификации Римского статута МУС 28 сентября, сообщается на сайте законодательного органа.

"Вопрос ратификации Римского статута включен в повестку заседания профильной государственно-правовой комиссии парламента Армении", – говорится в сообщении.

Законопроект представит представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что власти Армении ратифицируют Римский статут Международного уголовного суда в полном объеме. По его словам, это не связано и не направлено против России. Он добавил, что этот процесс больше относится к вопросам безопасности Армении.

В МИД прокомментировали слова премьера Армении Пашиняна об отдалении РФ от Южного Кавказа