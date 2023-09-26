Россия осуждает нападение на посольство Кубы в США – Захарова

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Россия осуждает вооруженное нападение на посольство Кубы в США и требует от Вашингтона обеспечивать безопасность диппредставительств. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

"Это не первое преступление такого рода, совершенное против кубинской дипмиссии в Вашингтоне", – отметила дипломат, напомнив, что в США продолжает расцветать атмосфера угроз в отношении кубинских властей.

Участники нападения должны понести наказание, подчеркнула Захарова. Она выразила надежду на проведение американскими правоохранителями соответствующего расследования и призвала Вашингтон безусловно следовать своим обязательствам по защите иностранных дипмиссий.

"Выражаем солидарность с братским народом Республики Куба и полную поддержку его правительству", – подытожила представитель МИД РФ.

Накануне сообщалось, что неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства Кубы в Вашингтоне. Тем не менее никто в результате происшествия не пострадал.

