В конгрессе США предварительно согласовали новый пакет помощи Украине – СМИ

Фото: depositphotos/etienjones

В конгрессе США предварительно согласовали новый пакет помощи Украине в размере 12 миллиардов долларов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

В августе американский лидер Джо Байден попросил конгресс предоставить Украине 11,7 миллиарда долларов.

Отмечается, что пакет помощи будет предусмотрен законопроектом о расходах, который конгресс должен принять на этой неделе.

Ранее британский премьер Лиз Трасс заявила, что США направят еще больше военной помощи на Украину. Она не стала уточнять, какие именно это будут поставки.

Трасс обратила внимание на то, что Великобритания отстает от США по общему объему военной помощи. Однако она подчеркнула, что общими усилиями американские и британские власти поддерживают Украину.

Западные страны увеличили поставки оружия Украине после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

