Илон Маск назвал незаконной любую уничтожающую народ власть

Фото: ТАСС/АР/Allison Robbert

Любое правительство, которое уничтожает свой народ, не является легитимным. Такое заявление американский предприниматель Илон Маск опубликовал на своей странице в соцсети Х.

При этом бизнесмен не уточнил, какому именно государству посвящено его высказывание.

Ранее миллиардер призвал все страны Евросоюза покинуть объединение. По его мнению, блок разрушает Европу.

До этого Маск подал заявку на регистрацию политической партии "Америка" в Федеральную избирательную комиссию США (FEC).

Однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высмеял идею предпринимателя о создании новой партии и указал на то, что ее появление вызовет путаницу у граждан, поскольку в стране действует двухпартийная система.