Соскин: слова Зеленского об усилении ПВО являются актерским трепом

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Заявления украинского президента Владимира Зеленского об усилении ПВО страны являются "актерским трепом". Об этом заявил советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает "Газета.ру".

Соскин отметил, что удар ВС РФ по объектам энергетической структуры продемонстрировал "деградацию Украины как субъекта хозяйственного процесса". По его словам, это еще раз говорит о том, что власть ничего не может сделать и ее заявления про ПВО и другое вооружение Запада – это "зеленый актерский треп".

Российская армия 26 августа нанесла массированный удар по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины. Они обеспечивали работу ВПК страны. Все цели поражены, указали в Минобороны РФ.

Также за минувшие сутки в зоне спецоперации ликвидированы два цеха производства беспилотников. В 143 районах ВС РФ поразили скопления живой силы и техники ВСУ, добавили в российском оборонном ведомстве.