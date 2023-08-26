Киев не сможет оттеснить российские войска с позиций даже с помощью F-16 – CМИ

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Украинская армия не сможет принудить российские силы к отступлению. К такому выводу пришел обозреватель Newsweek Марк Дэвис.

"Нет оснований полагать, что небольшая по сравнению с российской украинская армия в первой половине 2024 года (или когда бы то ни было) принудит войска к отступлению", – заявил он.

Дэвис отметил, что даже в случае передачи Киеву истребителей F-16 после длительного обучения украинских летчиков, Украина не сможет противостоять второй по размеру военно-воздушной силе в мире.

Кроме того, обозреватель отметил, что судьба Украины сильно зависит от выборов в США в 2024 году. Дэвис напоминает, что кандидаты в президенты в основном придерживаются диаметрально различных точек зрения и готовы либо продолжать помогать Киеву сколько потребуется, либо же немедленно прекратить поставки военной помощи.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон ранее заявил, что без помощи Соединенных Штатов Украина не протянет и двух недель.

Сенаторы-республиканцы уже предлагают отвергнуть новый запрос администрации США о помощи Украине до тех пор, пока в Белом доме не объяснят свою стратегию. По их мнению, поддержка Киева не ограничена какими-либо сроками, основана на неочевидной стратегии и преследует цели, которые до сих пор не сформулированы, из-за чего продолжать финансирование военной помощи Украине было бы абсурдно, не получив сперва разъяснений от администрации США.

Пентагон выдвинул Украине ряд условий для согласия на передачу F-16