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Город Запорожье, который на данный момент находится под контролем киевского режима, фигурирует в программе развития Запорожской области на ближайшие 10 лет. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"В программе, конечно, Запорожье фигурирует. Это понятно, что мы рассчитывали и с Запорожьем, и без Запорожья, без города имеется в виду. У нас есть стратегия, а уже как военные будут действовать, мы тут особенно не можем влиять", – приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что власти рассчитывают на освобождение Запорожья и имеют в этом вопросе "очень большие планы". Балицкий заявляет, что это будет зависеть от военных, но как только решение будет найдено, регион приступит к налаживанию мирной жизни.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер ранее заявил, что отказ Украины признать поражение привет к полному разгрому украинской армии. По его словам, украинцы продолжат "побеждать" в медийном поле, даже когда российские танки будут уже в Киеве.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что, подводя предварительные итоги боевых действий, можно сказать, что военный ресурс Украины почти исчерпан. По его словам, вооружение, поставляемое Западом, якобы передовые методы планирования НАТО и различные способы управления войсками не могут обеспечить Киев превосходством.



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