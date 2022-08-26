Лукашенко назвал Макрона и Шольца пиарящимися на разговорах с Путиным пацанами

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает глав ФРГ и Франции Олафа Шольца и Эммануэля Макрона пацанами, которые пиарятся на переговорах с Владимиром Путиным. Такое мнение он озвучил во время общения с журналистами при посещении Минского механического завода имени Вавилова.
"Шольц – это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике", – приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.
Так белорусский лидер прокомментировал заявление канцлера ФРГ, в котором тот раскрыл содержание их с Путиным разговора. По словам Лукашенко, подобные беседы носят конфиденциальный характер, поэтому Шольц должен был спросить у президента РФ соответствующее разрешение.
Он также напомнил, что еще недавно разговоры с Путиным как элемент пиара использовал французский лидер Эммануэль Макрон.
"Это пацанье, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает", – подытожил он.
Ранее на ВДНХ в Москве, в павильоне "Республика Беларусь", открылся первый магазин с сувенирами и одеждой от Александра Лукашенко. В магазине можно приобрести вещи с известными цитатами белорусского лидера.
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