Лукашенко назвал Макрона и Шольца пиарящимися на разговорах с Путиным пацанами

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает глав ФРГ и Франции Олафа Шольца и Эммануэля Макрона пацанами, которые пиарятся на переговорах с Владимиром Путиным. Такое мнение он озвучил во время общения с журналистами при посещении Минского механического завода имени Вавилова.

"Шольц – это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике", – приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Так белорусский лидер прокомментировал заявление канцлера ФРГ, в котором тот раскрыл содержание их с Путиным разговора. По словам Лукашенко, подобные беседы носят конфиденциальный характер, поэтому Шольц должен был спросить у президента РФ соответствующее разрешение.

Он также напомнил, что еще недавно разговоры с Путиным как элемент пиара использовал французский лидер Эммануэль Макрон.

"Это пацанье, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает", – подытожил он.

Ранее на ВДНХ в Москве, в павильоне "Республика Беларусь", открылся первый магазин с сувенирами и одеждой от Александра Лукашенко. В магазине можно приобрести вещи с известными цитатами белорусского лидера.

