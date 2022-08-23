Первый магазин одежды от Лукашенко открылся в Москве

Фото: kremlin.ru

В павильоне "Республика Беларусь" на ВДНХ открылся первый магазин с сувенирами и одеждой от белорусского лидера Александра Лукашенко с его наиболее известными цитатами, сообщает ТАСС.

На церемонии открытия присутствовали вице-премьер РФ Алексей Оверчук, первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков, посол республики в России Дмитрий Крутой и глава компании "Беллегпром" Татьяна Лугина.

Уточняется, что в магазине можно приобрести вещи с надписями: "Первый", "Никакой чрезвычайщины. Раздевайся и работай", "Будет очень интересно. Начинайте шевелиться", "Не позволим нас наклонить. Любимую не отдают" и "Я же диктатор, мне тяжело понимать демократию".

Также представлены подушки с надписью: "Чтобы понять, как я сплю, надо со мной спать" и шоколад.

Ранее несколько российских и белорусских артистов выпустили песню под названием "Любимую не отдают".

Проект поддержали Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Солодуха и другие звезды. Фишкой песни стало использование цитаты президента Белоруссии Александра Лукашенко. В припеве рефреном повторяется фраза "любимую не отдают".