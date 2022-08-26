В Москве проходит тестовое голосование перед выборами в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве стартовало тестирование электронных систем, которые будут использовать на выборах муниципальных депутатов 9–11 сентября. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Участники тестирования смогут ознакомиться с процессом голосования, а разработчики – убедиться в корректной работе всех систем. Специалистам также предстоит отработать разные сценарии поведения избирателей.

"Кроме того, на некоторых участках будет проведен стресс-тест: там специально отключат связь или электричество, чтобы отработать порядок действий в экстренной ситуации. Для того чтобы обеспечить непрерывность процесса голосования, все участки оснастят дополнительными устройствами с сим-картой и автономным питанием", – говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты проверят подготовку службы технической поддержки, куда смогут обращаться члены избирательных комиссий в случае возникновения неполадок.

Присоединиться к тестированию могут москвичи, которые зарегистрированы в районах, где пройдут выборы.

Ранее сообщалось, что в преддверии муниципальных выборов в Москве состоялось разделение ключа расшифровывания результатов тестирования дистанционного электронного голосования в Московской городской избирательной комиссии. Ключ будет собран в МГИК после окончания времени тестирования ДЭГ не ранее 17:00 26 августа. Его сборка запустит процесс подсчета голосов.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образованиях.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

