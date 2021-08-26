Талибы взяли экс-президента Афганистана под домашний арест – СМИ

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Экс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава совета по национальному примирению Абдулла Абдулла взяты под домашний арест движением "Талибан" (движение запрещено в РФ), передает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Как уточняется, они оба находятся в Кабуле.

По информации источника телеканала, талибы обезоружили охрану Карзая и Абдуллы и забрали их автомобили.

15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Ранее глава Высшего совета совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла вместе с бывшим президентом страны Хамидом Карзаем, который руководил государством до 2014 года, провели переговоры с представителями политического кабинета движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ). Политики обсудили вопросы безопасности и урегулирования конфликта для будущего страны.

