Reuters: перепалка произошла между США и Китаем на Совбезе ООН по Украине

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Конфликт произошел между американскими и китайскими представителям на заседании Совбеза ООН по Украине. Об этом сообщает издание Reuters.

По данным издания, Вашингтон призвал Пекин прекратить помогать Москве, а Китай обвинил США в попытках переложить вину и спровоцировать конфронтацию.

Журналисты отметили, что исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Ши потребовала прекратить экспорт в Россию товаров, которые способствуют укреплению ее военно-промышленного комплекса.

В свою очередь, представитель Пекина Гэн Шуан указал, что КНР не выступает стороной конфликта, добавив, что страна никогда не предоставляла оружие ни одной из сторон.

В середине июля американский президент Дональд Трамп объявил, что если через 50 дней не будет достигнута сделка относительно украинского конфликта, то США введут импортные пошлины в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров.

Однако, по мнению СМИ, данный ультиматум дает РФ стратегическое преимущество, так как Россия сможет укрепить позиции на поле боя и сблизиться с Китаем и КНДР.

Кроме того, в Госдепе США заявили, что не станут строго придерживаться срока в 50 дней. Вашингтон рассматривает сентябрь как ориентир для введения ограничений.

