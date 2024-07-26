Белоусов проверил организацию боевой подготовки в Ленинградском военном округе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов проверил, как осуществляется боевая подготовка военных по разным специальностям на полигоне в Ленинградском военном округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Белоусов в ходе проверки также пообщался с военными, подписавшими контракт с оборонным ведомством. Кроме того, министру продемонстрировали практическую подготовку танковых экипажей, операторов БПЛА, минометчиков, артиллеристов и снайперов.

При этом все занятия на полигоне осуществляются под контролем инструкторов, получивших боевой опыт в зоне спецоперации, о чем доложил главе ведомства замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. По его словам, вся подготовка военнослужащих организована с учетом особенностей использования противником западного оружия.

Глава Минобороны РФ, в свою очередь, подчеркнул, что сейчас перед командованием ВС РФ стоит задача разработать курсы по подготовке водителей багги и квадроциклов, так как на данный момент они пользуются спросом в зоне СВО, помогая доставлять боеприпасы и продовольствие, а также эвакуировать раненых.

Между тем16 июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт подразделения войск "Восток" в зоне проведения спецоперации. Он заслушал доклад об обстановке, которая складывается на передовой, от командующего подразделением и других военнослужащих, а также поставил военнослужащим задачи на дальнейшие действия в зоне СВО.

Герасимов также отметил успешные действия солдат ВС РФ в ходе освобождения населенного пункта Урожайное в ДНР. Кроме того, начальник Генштаба наградил солдат, отличившихся при освобождении Урожайного и пообщался с офицерами.

