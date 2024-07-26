Временный поверенный в делах РФ была вызвана в МИД Румынии из-за обломков БПЛА

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Временный поверенный в делах России в Бухаресте Елена Копнина была вызвана в министерство иностранных дел из-за обнаружения обломков беспилотника около границы с Украиной. Об этом со ссылкой на пресс-службу МИД Румынии сообщает РИА Новости.

"По распоряжению министра иностранных дел поверенный в делах посольства Российской Федерации в Бухаресте был вызван... в четверг, 25 июля 2024 года, в министерство иностранных дел в связи с выявлением в округе Тулча фрагментов беспилотника", – указано в заявлении.

Минобороны Румынии сообщило, что на территории страны были обнаружены обломки дронов, аналогичные тем, что ВС РФ используют для ударов по целям на Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже выступил с заявлением, что у Альянса отсутствуют данные о преднамеренной атаке России на Румынию в связи с данным инцидентом.

В декабре прошлого года произошел аналогичный инцидент с беспилотником. Тогда посла России в Румынии Валерия Кузьмина вызвали в МИД страны после падения БПЛА примерно в четырех километрах от поселка Гринду. Госсекретарь МИД по стратегическим делам Юлиан Фота выразил "твердый протест" властей страны из-за инцидента с падением беспилотника, который использовался для атаки на портовую инфраструктуру Украины.