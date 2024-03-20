Наемники из Румынии заявили об участии в атаках на российское приграничье

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Румынские наемники заявили, что принимали участие в атаках на приграничные территории России. Об этом они сообщили на странице группы Romanian Battlegroup Getica в Facebook (запрещенная в России соцсеть, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Командир наемников сообщал в феврале 2023 года, что его боевая группа сформирована из носителей румынского языка на Украине. Своей целью наемники считают противостояние России. Они занимаются вербовкой новых членов в том числе в социальных сетях.

По заявлению наемников, свои рейды на приграничные деревни России они совершали совместно с "Русским добровольческим корпусом" (РДК – запрещенная в России террористическая организация).

Владимир Путин ранее сообщил, что общая численность четырех групп предателей типа РДК составляет 2,5 тысячи человек. По словам президента, их буквально бросают в "мясные штурмы", а Россия к подобным предателям "будет относиться как в зоне боевых действий".

Он также подчеркнул, что российская сторона уничтожает почти 100% сил противника, которые пытаются забраться на территорию РФ.

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