Ответственные за действия Киева не смогут оправдаться "иезуитскими отписками" – Захарова

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Ответственные за террористические действия киевского режима не смогут оправдать себя "иезуитскими (коварныыми, лицемерными. – Прим. ред.) отписками", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на комментарий гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле.

Отмечается, что Азуле отреагировала на гибель российского журналиста РИА Новостей Ростислава Журавлева и на ранения, которые получили другие военкоры.

"Там (в комментарии. – Прим. ред.) она сожалеет о смерти российского корреспондента, как будто речь идет об обычном некрологе, а не об адекватной оценке преступления", – написала она в своем телеграм-канале.

Захарова добавила, что после заявления гендиректора организации, украинская делегация распространила ноту от имени государственного медиасообщества, в которой смерть Журавлева, по ее словам, не только оправдывалась. В сообщении также содержались угрозы в адрес других российских журналистов.

"Прикрыться иезуитскими отписками теперь не получится. Вы в ответе за то, что породили террористического монстра, будь то действием или бездействием", – резюмировала официальный представитель российского МИД.

Ранее постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявлял, что Соединенные Штаты осуждают любые нападения на журналистов, где бы они не происходили.

Захарова, комментируя его заявление, подчеркнула, что США напрямую спонсируют киевский режим, соответственно, это не дает им права осуждать атаки, на которые они же и выделяют средства.

22 июля Вооруженные силы Украины нанесли удар при помощи кассетных боеприпасов по группе российских журналистов в Запорожской области. В результате погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, еще несколько журналистов пострадали.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

В Международной федерации журналистов выразили соболезнования в связи с гибелью Журавлева и призвали расследовать инцидент.



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