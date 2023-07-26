Захарова сообщила, что шеф-редактор "Sputnik Литва" Марат Касем покинул Латвию

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Шеф-редактор "Sputnik Литва" Марат Касем уехал из Латвии, рассказала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну", – заявила дипломат.

Касем был задержан и арестован в Риге 5 января. По данным Службы государственной безопасности Латвии, журналист причастен к шпионажу в пользу России и другим преступлениям.

Захарова назвала арест Касема в Латвии очередным этапом в его преследовании со стороны прибалтийских стран. Она напомнила, что журналист не раз подвергался политическому давлению и задержаниям.

Российские власти потребовали немедленно освободить Касема и призвали международные организации осудить данный инцидент. В МИД РФ указывали на то, что условия содержания арестованного являются антигуманными и граничащими с пытками. Касема выпустили из тюрьмы в конце апреля.



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