В МИД РФ потребовали от Латвии освободить журналиста Sputnik Марата Касема

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Российские власти требуют от Латвии немедленно освободить журналиста агентства Sputnik Марата Касема, а также призывают международные организации осудить данный инцидент, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы требуем незамедлительно освободить Марата Касема, настаиваем, чтобы на это вопиющее надругательство над обязательствами в сфере защиты прав человека со стороны Риги отреагировали все профильные международные структуры", – подчеркнула она.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, условия содержания арестованного Касема являются антигуманными и граничащими с пытками, поскольку латвийские власти пренебрегают обязательствами по оказанию своевременной медицинской помощи.

Ранее Захарова назвала арест Касема в Латвии очередным этапом в его преследовании со стороны прибалтийских стран. Она напомнила, что журналист не раз подвергался политическому давлению и задержаниям.

Шеф-редактор Sputnik Литва и ведущий радио Sputnik Марат Касем был задержан и арестован в Риге 5 января. По данным Службы государственной безопасности Латвии, журналист причастен к шпионажу в пользу России и другим преступлениям, в связи с чем ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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