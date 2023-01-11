Захарова назвала доклад МИД Латвии о "разгроме России" историей о нечеловеческой глупости

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Доклад МИД Латвии о том, что "разгром России" является интересом страны, можно считать нечеловеческой глупостью. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать не на какие-то там два хода вперед, неумение просчитать ситуацию, в которой находится", – сказала дипломат.

Помимо этого, Захарова прокомментировала недавний визит главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Харьков, заявив, что деятельность дипломата больше похожа на политическую. Официальный представитель МИД РФ считает, что она не может соприкасаться с лозунгами, призывами и обещаниями. Бербок, уточнила Захарова, пришла в сферу дипломатии из политической среды, где обещания носят безответственный характер.

Арест шеф-редактора Sputnik Литва и ведущего радио Sputnik Марата Касема Захарова назвала очередным этапом в преследовании прибалтийских стран. Она напомнила, что Касем не раз подвергался политическому давлению и задержаниям.

Ранее Захарова заявила, что взаимоотношения РФ со странами Запада разрушает не Россия. На фоне сложившихся обстоятельств РФ намерена развивать партнерские взаимоотношения с заинтересованными странами и государствами, где есть конкретный результат.



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