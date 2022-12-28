РФ будет развивать отношения со странами, стремящимися к сотрудничеству – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия будет развивать отношения со странами, которые также стремятся к взаимовыгодному сотрудничеству, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Речь идет не о разворотах и регулярных маневрах – речь идет об использовании возможностей там, где они есть", – пояснила дипломат.

По ее словам, не Москва разрушает "ткань отношений" с западными странами.

"Пусть Запад насладится гордым одиночеством. У нас есть другие направления, которые мы будем развивать. Будем развивать там, где есть конкретный результат", – подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не может поддерживать нормальное общение с США из-за антироссийского курса администрации американского президента Джозефа Байдена.

Он выразил мнение, что Вашингтон придает конфронтационному антироссийскому курсу все более острый и всеобъемлющий характер. Министр назвал российско-американские отношения практически замороженными.

До этого Лавров рассказал об угрозах США физически устранить президента России. Он предложил "неназванным официальным лицам" из Пентагона, угрожающим нанести "обезглавливающий удар" по Кремлю, очень хорошо подумать о возможных последствиях.

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