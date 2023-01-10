Глава МИД Германии прибыла с визитом в Харьков

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Bernd von Jutrczenka

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в украинский город Харьков. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA.

Отмечается, что поездка главы МИД ФРГ ранее не была объявлена.

Во время визита Бербок заявила, что Германия окажет очередную поддержку украинской стороне в области вооружений, а также в других сферах.

В конце декабря в СМИ распространилась информация, согласно которой министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл с визитом в Киев. Цель поездки заключалась во встрече с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

Отмечалось, что во время визита Лекорню возложил венок к Стене памяти героев в Киеве. Планировалось, что после этого состоится заседание с рабочей группой украинского министерства обороны.

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