Захарова прокомментировала информацию о штрафах за поздравления с Днем Победы в Латвии

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Практика полиции Латвии отправлять штрафы жителям страны за поздравления с Днем Победы в социальных сетях представляет собой диктатуру либерализма с нацистскими корнями, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

"Диктатура либерализма с нацистскими корнями", – написала она в своем телеграм-канале.

Таким образом, Захарова прокомментировала штрафы в размере 350 евро, которые были выписаны за поздравления.

До этого издание Delfi сообщало, что граждане Латвии начали получать уведомления о штрафах за поздравления с Днем Победы в социальных сетях.

"Судя по множеству публикаций в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ), рассылка писем имеет массовый характер: скорее всего, их получили как минимум десятки жителей Латвии", – указано в публикации.

При этом пресс-секретарь Госполиции республики Симона Гравите подтвердила, что гражданам страны отправлялись данные уведомления, но больше ничего не сказала по этому поводу.

Русский союз Латвии назвал данные действия противозаконными и призвал оштрафованных граждан обжаловать их.

В этом году полиция Латвии задержала 26 человек за возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам и демонстрацию запрещенных в стране символов 9 мая. Также было возбуждено 38 уголовных дел об административных правонарушениях и четыре уголовных дела.



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