В ГД разработали проект о праве кабмина вести перечень стран – спонсоров терроризма

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Фракция "Справедливая Россия – За правду" разработала законопроект, наделяющий правительство РФ полномочиями вести перечень государств – спонсоров терроризма и определять меры в отношении них, сообщает РИА Новости.

Законопроектом предусматривается причисление страны к числу спонсоров терроризма за поставки вооружения в террористическое государство. При этом в настоящее время в документе к ответственным за терроризм странам отнесена только Украина.

Как отметили авторы проекта, имущество граждан террористического государства должно конфисковываться и передаваться в обращение в доход России. Также предлагается запретить вывоз продукции и сырья в террористические государства из России.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с заявлением, что конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдепартамент.

Отмечалось, что об этом она заявила в ходе телефонного звонка, который состоялся на этой неделе.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к руководству США с призывом признать Россию спонсором терроризма. Он также рассказал, что известил об этом другие страны G7.

