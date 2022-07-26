Посол РФ заявил, что отношения с Грецией разрушены политикой Афин

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Двусторонние отношения России и Греции разрушены из-за политики Афин. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил российский посол в Греции Андрей Маслов. По его словам, с конца февраля нет никакого сотрудничества и контактов.

"Буквально в считанные дни обнулились наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за многие десятилетия", – подчеркнул он.

Маслов отметил, что Греция давно выбрала курс на Запад, поскольку является членом НАТО со стажем с 1952 года. Также страна состоит в Евросоюзе.

При этом Маслов заметил, что тематика ситуации на Украине твердо отошла на второй план в греческих СМИ, в интернет-пространстве появилось все больше здравомыслящих материалов по украинской проблематике.

"Это уже совершенно не то, что было в марте – апреле. Да, конечно, публикации идут, печатные публикации Греции по-прежнему носят антироссийский характер, но важно то, что в последнее время, может быть в последние месяц – полтора, все больше и больше на интернет-сайтах появляется здравомыслящих материалов, вполне объективных, где даются уже трезвые оценки того, что происходит на Украине", – заявил дипломат.

Ранее правительство России расширило перечень недружественных государств. В него включили Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.

Согласно указу Владимира Путина, для этих стран вводится ограничение на возможность нанимать в посольства работников, находящихся в России. Для Греции лимит составит 34 человека, для Дании – 20, а для Словакии – 16. При этом Словении и Хорватии нанимать сотрудников запрещено вовсе.