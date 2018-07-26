Путин провел встречу с Эрдоганом на саммите БРИКС

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На полях саммита БРИКС в Южной Африке состоялась встреча Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает РИА Новости.

По мнению российского лидера, отношения Москвы и Анкары переживают подъем. "Это совершенно очевидно и в области преодоления кризисов, я имею ввиду сирийский кризис, и в сфере экономики", – отметил Путин.

Он также подчеркнул, что реализуются все крупные проекты двух стран. Турецкий президент также отметил укрепление двусторонних отношений.

Эрдоган выразил уверенность в том, что поставленные задачи увеличить товарооборот будут достигнуты. Также ожидается увеличение туристического потока из России. В этом году Турцию посетят около шести миллионов российских туристов.

Вместе с тем Эрдогана отметил и негативные стороны. В частности, по его словам, сотрудничество РФ и Турции "приводит к зависти других лиц".

Саммит БРИКС в ЮАР продлится до 27 июля. Ранее лидеры стран БРИКС подписали Йоханнесбургскую декларацию.