Лидеры стран БРИКС подписали Йоханнесбургскую декларацию

Лидеры стран БРИКС на саммите в ЮАР приняли Йоханнесбургскую декларацию.

Документ подписали Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также бразильский президент Мишел Темер и лидер ЮАР Сирил Рамафоза.

Девизом саммита в этом году выбрали: "БРИКС в Африке: сотрудничество с развивающимися странами для достижения инклюзивного роста в эпоху Четвертой промышленной революции", передает РИА Новости.

В материалах к саммиту сказано, что правительство страны-хозяйки саммита 2018 года – ЮАР – считает необходимым создать рабочую группу по вопросам миротворчества. В Претории уверены, что постоянный механизм по миротворчеству поможет странам БРИКС выработать общую позицию на международных площадках, например в ООН.

Кроме того, в Претории выступили за пятистороннее сотрудничество для преодоления цифрового и технологического разрыва между развитыми и развивающимися государствами.

Ранее сообщалось, что, помимо главы государства, в состав делегации РФ на десятом саммите БРИКС вошли глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр транспорта Евгений Дитрих, министр энергетики Александр Новак, а также глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр связи Константин Носков и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Встречи на полях саммита будут проходить до 27 июля.