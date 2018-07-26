Лидеры стран БРИКС подписали Йоханнесбургскую декларацию

26 июля 2018, 17:18
Фото: kremlin.ru
Лидеры стран БРИКС на саммите в ЮАР приняли Йоханнесбургскую декларацию.
Документ подписали Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также бразильский президент Мишел Темер и лидер ЮАР Сирил Рамафоза.
Девизом саммита в этом году выбрали: "БРИКС в Африке: сотрудничество с развивающимися странами для достижения инклюзивного роста в эпоху Четвертой промышленной революции", передает РИА Новости.
В материалах к саммиту сказано, что правительство страны-хозяйки саммита 2018 года – ЮАР – считает необходимым создать рабочую группу по вопросам миротворчества. В Претории уверены, что постоянный механизм по миротворчеству поможет странам БРИКС выработать общую позицию на международных площадках, например в ООН.
Кроме того, в Претории выступили за пятистороннее сотрудничество для преодоления цифрового и технологического разрыва между развитыми и развивающимися государствами.
Ранее сообщалось, что, помимо главы государства, в состав делегации РФ на десятом саммите БРИКС вошли глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр транспорта Евгений Дитрих, министр энергетики Александр Новак, а также глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр связи Константин Носков и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Встречи на полях саммита будут проходить до 27 июля.
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