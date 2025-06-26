Захарова назвала полет Ил-96 "России" в Нью-Йорк вывозным рейсом для сотрудников

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Полет самолета Ил-96 специального летного отряда (СЛО) "Россия" в Нью-Йорк был обычным вывозным рейсом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Отвозит новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути забирает сотрудников, возвращающихся из командировки", – цитирует ТАСС Захарову.

По словам дипломата, как правило, такие рейсы проводятся несколько раз в году.

Ранее СМИ сообщили, что российский спецборт приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. При этом о пассажирах на борту ничего не уточнялось.

Самолет используется для служебных перелетов представителей высшего руководства страны. Например, им пользовались зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров и руководитель СВР Сергей Нарышкин.