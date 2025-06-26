РИА Новости: российский спецборт приземлился в Нью-Йорке

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Борт специального летного отряда "Россия", вылетевший в сторону Соединенных Штатов из Санкт-Петербурга, приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди, сообщает РИА Новости.

Согласно данным портала Flightradar24, самолет Ил-96-300 вылетел из Пулково в 11:32 по московскому времени в сторону Нью-Йорка и приземлился в пункте назначения в районе 22:27 по московскому времени. Информации о пассажирах на борту нет.

Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" используется для служебных перелетов представителей высшего руководства РФ. До этого им пользовались зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров и руководитель СВР Сергей Нарышкин.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия и США скоро проведут третий раунд переговоров "по обоюдным раздражителям". Дипломат подчеркнул, что РФ будет добиваться от Штатов внятной реакции на все предложения, в том числе на те, которые отражаются в дорожной карте по теме возвращения российской стороне конфискованных объектов дипломатической недвижимости в США.