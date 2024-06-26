Екатерина Раззакова подала документы для регистрации кандидатом в депутаты МГД

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Руководитель волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова прибыла на грузовой "Газели" с логотипом общегородской волонтерской акции "Москва помогает" к зданию территориальной избирательной комиссии района Черемушки и в сопровождении группы поддержки подала документы для регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы по избирательному округу № 34.

Екатерина Раззакова руководит окружным штабом волонтерской акции "Москва помогает", который открылся 21 июня в ЮЗАО на Севастопольском проспекте. Волонтеры из числа жителей районов Зюзино, Обручевского и Черемушки устроили флешмоб в поддержку Раззаковой – каждый из них держал в руках букву из ее имени, при этом каждая буква служила олицетворением ее деловых и человеческих качеств: "работоспособность", "активность", "заботливость" и так далее.

Среди тех, кто пришел поддержать активистку, был певец, композитор и актер Константин Легостаев. После того как документы на регистрацию в ТИК были поданы, он вручил Екатерине букет цветов. Были также озвучены наказы Раззаковой от волонтеров ЮЗАО.

Сама Раззакова называет свое решение идти в Мосгордуму важным и осознанным шагом.

"Огромное спасибо за поддержку всем тем, кто в меня верит. Вместе мы – сила!" – сказала она.

Екатерина Раззакова в последние два года работала депутатом Совета депутатов муниципального округа Зюзино, затем возглавила центр "Доброе место. ЮЗАО". На выборы в городской парламент она идет от партии "Единая Россия".

Ранее Раззакова во время встречи с членами молодежной палаты столичного района Зюзино заявила о намерениях собрать восемь тонн гумпомощи для новых регионов. Как она указала, помощь предназначается для участников спецоперации и их семей, а также для жителей новых регионов. Любой желающий может принести продукты и лекарства.

