Адвокат афганской журналистки Хассани не подтвердила ее вылет в Афганистан

Фото: youtube.com/Kobra Hassani

Афганская журналистка Кобра Хассани, которую осудили в Санкт-Петербурге за незаконное пересечение границы РФ, не улетела из России в Афганистан. Об этом заявила ТАСС ее адвокат Елена Фадеева.

Ранее в СМИ сообщали, что Хассани вылетела в Кабул, так как находилась в России незаконно и не могла официально получить убежище. У девушки якобы не было другого выбора, кроме как вернуться на родину.

Журналистка бежала из Афганистана в 2021 году после прихода к власти движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). Хассани выступала за права женщин, также высказывалась против обязательного ношения хиджаба и критиковала талибов. До смены политического режима девушка получила высшее образование, работала на телевидении и управляла собственным рестораном.

После побега Хассани оказалась в Таджикистане, затем – на Украине, а оттуда ее обманом отвезли в РФ вместо Польши. В мае 2022 года девушка попыталась попасть в Европу через Санкт-Петербург вместе с другими афганскими беженцами, но их задержали российские правоохранители. В отношении Хассани завели дело о покушении на незаконное пересечение границы. В феврале суд признал ее виновной в попытке нелегальной миграции, но вскоре постановил отпустить ее из-под стражи и отменил решение о депортации.

При этом сама журналистка говорила, что не знала о нелегальном характере этих действий и просила предоставить ей в России убежище, уверяя, что в Афганистане ей грозит смертная казнь. Тогда прошение отклонили.

В свою очередь, член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предположила, что Хассани изначально не искала убежища в России. Возможно, по этой причине ей в нем и отказали, отметила Меркачева. Она считает, что Хассани хотела лишь проехать транзитом, чтобы добраться до Европы.

"Конечно, хотелось бы, чтобы убежище предоставляли в любом случае, но есть ощущение, что в итоге она им и не воспользовалась бы, а уехала бы в Германию, как планировала изначально. Это ее выбор", – цитирует "Лента.ру" Меркачеву.

Она также усомнилась, что Хассани могла вернуться в Кабул без предварительных договоренностей и гарантий безопасности, учитывая положение женщин и журналистов в стране.

Ранее Владимир Путин сообщил, что вопрос о признании "Талибана" постоянно обсуждается. По словам президента, Россия учитывает мнение каждой страны региона по этому вопросу. Путин дополнил, что "Талибан" сейчас является властью в Афганистане, поэтому отношения с ними надо выстраивать, исходя из реалий.

