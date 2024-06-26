Милонов: сидящие с дурно пахнущим человеком пассажиры испытывают дискомфорт

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Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил свою идею приравнять к хулиганству несоблюдение личной гигиены. Комментарий парламентарий дал в эфире радио КП.

Депутат напомнил, что в РФ уже существует пример применения подобного закона. Согласно правилам Московского метрополитена, контролеры могут отказать человеку в проезде, если он не следит за собой.

"Вот представьте, вы летите в самолете, летите в отпуск, у вас праздник, 4 часа до Сочи из Москвы. <...> И вы четыре часа сидите с человеком, который просто плевать на всех хотел. И вот он такой вот бодипозитивный фрилансер, и вообще дезодорант – это все насилие над природой", – заявил Милонов и добавил, что пассажиры, которые сидят рядом с неприятно пахнущим человеком, испытывают дискомфорт.

Парламентарий добавил, что его идея – это не фундаментальное революционное предложение, а инициатива включить этот момент в правила пользования общественным транспортом и распространить повсеместно.

Ранее председатель Союза пассажиров РФ Кирилл Янков сказал, что штрафовать россиян в общественном транспорте из-за неприятного запаха сейчас невозможно. По его словам, проблема дурно пахнущих людей в транспорте обсуждалась неоднократно. Однако многое сводится к тому, что нет объективной возможности зарегистрировать такой запах, уточнил Янков.