Эксперт Янков: штрафовать пассажиров за несоблюдение гигиены невозможно

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Штрафовать россиян в общественном транспорте из-за неприятного запаха на сегодняшний день невозможно, рассказал Москве 24 председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приравнять очевидное несоблюдение личной гигиены летом к мелкому хулиганству, сообщает RT со ссылкой на копию обращения к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Свою инициативу парламентарий объяснил тем, что неприятный запах в общественном транспорте доставляет дискомфорт и представляет опасность для окружающих.

По словам Янкова, подобные инициативы звучали и ранее, однако их реализация затруднительна.





Кирилл Янков председатель Союза пассажиров России Проблема дурно пахнущих людей в транспорте обсуждалась неоднократно. Но на самом деле многое сводится к тому, что нет объективной возможности как-то зарегистрировать такой запах.

"К примеру, неадекватное поведение пассажиров можно зафиксировать с помощью камер видеонаблюдения. А в случае с запахами это будет считаться "усмотрением" – мнением правоохранителей или соседей. То есть это такая норма, которая с трудом поддается правоприменению", – заметил Янков.

Специалист добавил, что, если инициативу Милонова поддержат, для фиксации нарушений необходимо продумать прибор по примеру алкотестера. Это устройство должно улавливать неприятные запахи и фиксировать их, заключил Янков.

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