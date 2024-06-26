ТАСС: в Николаеве на Украине произошли взрывы

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Взрывы произошли в городе Николаеве и в Сумах на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Воздушная тревога в ночь на 26 июня объявлялась в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Сумской областях Украины.

Ранее украинская национальная компания "Укрэнерго" заявила о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры после ударов российских сил. По данным компании, повреждения были зафиксированы на объектах в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на территории ДНР, находяшейся под контролем украинских военных.

До этого серия взрывов прогремела в Днепропетровске на Украине в ночь на 20 июня.

