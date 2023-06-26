Лукашенко сам предложил Путину помочь в ситуации с мятежом – Лавров

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром 24 июня в телефонном разговоре с Владимиром Путиным сам предложил российскому лидеру помочь в урегулировании ситуации с ЧВК "Вагнер". Об этом в интервью RT сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Оценки минской роли даны были уже давно, лично президенту Лукашенко, который <...> высказался в телефонном разговоре с президентом <...> постараться разрешить эту ситуацию миром, избежать большого кровопролития. <...> Это предложение было поддержано президентом Путиным", – сказал министр.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что без содействия Лукашенко избежать кровопролития было бы невозможно, поскольку мятежники к тому моменту уже двигались в сторону Москвы.

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло после того, как Евгений Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по позициям его солдат, что в Минобороны, однако, опровергли.

Переговоры с Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.



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