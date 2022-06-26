Матвиенко заявила, что переговоры РФ и Украины должны проходить на условиях Москвы

Фото: kremlin.ru
Переговоры между Россией и Украиной должны проходить на условиях, которые Москва публично выдвинула. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в интервью белорусскому телеканалу СТВ.
По ее словам, это условия, которые были заявлены в целях спецоперации. Она добавила, что Россия не будет вести переговоры на других условиях, потому что красную черту перешла Украина.
"Если говорить о том, что происходит в Украине, не Россия воюет. Это коллективный Запад, это НАТО руками украинцев воюет с Россией. Поэтому мы обязаны были сделать все, чтобы защитить свой суверенитет и свою безопасность", – сказала Матвиенко.
Председатель Совфеда отметила, что Запад смог бы усадить Киев за стол переговоров и заставить его достичь мирных соглашений, если бы захотел. Однако, подчеркнула Матвиенко, у них были другие цели и задачи.
Она заметила, что Украина пошла бы на переговоры с разрешения Запада.
"Но видите – не разрешают. Не велят, велят воевать. Все понимают, что Зеленский – это марионетка в руках США. Зеленский ради того, чтобы сохранить жизни своих граждан, должен был садиться за стол переговоров с России и находить взаимоприемлемое решение с учетом уже сложившихся реалий", – рассказала Матвиенко.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве не видят возможности, что Украине разрешат вернуться к переговорам с Россией. Он добавил, что не видит возможности для украинской стороны предложить, но Россия сама предлагать ничего не будет.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: