Матвиенко заявила, что переговоры РФ и Украины должны проходить на условиях Москвы

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Переговоры между Россией и Украиной должны проходить на условиях, которые Москва публично выдвинула. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в интервью белорусскому телеканалу СТВ.

По ее словам, это условия, которые были заявлены в целях спецоперации. Она добавила, что Россия не будет вести переговоры на других условиях, потому что красную черту перешла Украина.

"Если говорить о том, что происходит в Украине, не Россия воюет. Это коллективный Запад, это НАТО руками украинцев воюет с Россией. Поэтому мы обязаны были сделать все, чтобы защитить свой суверенитет и свою безопасность", – сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда отметила, что Запад смог бы усадить Киев за стол переговоров и заставить его достичь мирных соглашений, если бы захотел. Однако, подчеркнула Матвиенко, у них были другие цели и задачи.

Она заметила, что Украина пошла бы на переговоры с разрешения Запада.

"Но видите – не разрешают. Не велят, велят воевать. Все понимают, что Зеленский – это марионетка в руках США. Зеленский ради того, чтобы сохранить жизни своих граждан, должен был садиться за стол переговоров с России и находить взаимоприемлемое решение с учетом уже сложившихся реалий", – рассказала Матвиенко.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве не видят возможности, что Украине разрешат вернуться к переговорам с Россией. Он добавил, что не видит возможности для украинской стороны предложить, но Россия сама предлагать ничего не будет.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

