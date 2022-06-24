Глава МИД Украины не исключил, что границы "до 24 февраля" могут обсуждаться с РФ

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключил, что установление границ страны по состоянию до 24 февраля может обсуждаться с Россией. Об этом он сообщил в интервью газете La Repubblica.

"С моей стороны было бы не очень разумно раскрывать наши условия, но сегодня каждый пункт может быть предметом диалога", – сказал глава украинского МИД, отвечая на вопрос, готов ли Киев обсуждать границы до 24 февраля, отказавшись от возвращения к состоянию 1991 года.

Кулеба также подтвердил, что предложение Владимира Зеленского о встрече с Владимиром Путиным остается в силе. При этом он подчеркнул, что Украина продолжит защищать целостность своей суверенной территории.

Также он признал, что РФ превосходит по силе, поэтому поставляемого Западом оружия не хватает даже для стабилизации фронта в Донбассе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления о возможности возобновления переговоров между Россией и Украиной к концу августа является красноречивой демонстрацией переговорного процесса по-украински. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Украине такая стилистика не принесла ничего положительного.

До этого глава киевской делегации на мирных переговорах с РФ Давид Арахамия допустил возвращение к российско-украинским переговорам в конце августа, после проведения контрнаступления на некоторых участках. При этом он назвал юридически невозможной потерю Украиной территорий.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что российская сторона готова к заключению соглашений с Украиной, если киевские власти продемонстрируют понимание их необходимости.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщал, что переговорный процесс между Москвой и Киевом был прекращен в результате деструктивных действий США, Великобритании и их партнеров по НАТО. По его словам, российская сторона заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые позволили бы завершить боевые действия на Украине.