Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова актера Вахтанга Кикабидзе о ситуации в Грузии. Своим мнением он поделился в Twitter.

Ранее Кикабидзе заявил, что поддерживает оппозицию и считает, что грузинское правительство "заслужило то, что получило".

Пушков назвал высказывания актера "обычными мантрами грузинского националиста".

"Нет смысла обсуждать слова Кикабидзе. Он возмущен, поддерживает антироссийских демонстрантов, мораль для него – враждебность к России, в Россию ни за что не приедет, Советский Союз, где вырос и стал знаменитым, ненавидит. Обычные мантры грузинского националиста. Он вам не Мимино", – написал сенатор.

В августе 2008 года Вахтанг Кикабидзе отказался выступать в России после того, как Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня. Поводом стал инцидент в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов, как принято на таких мероприятиях, сел в кресло спикера парламента. Это вызвало возмущение представителей грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Спикер парламента Ираклий Кобахидзе был вынужден покинуть свой пост. Для разгона митингующих грузинская полиция применила слезоточивый газ и водометы. Сообщается о 240 пострадавших.

24 июня власти Грузии решили пойти на уступки протестующим, согласившись провести запланированные на 2020 год выборы в парламент по пропорциональной системе. Это означает, что власти "готовы дать шанс всем политическим партиям пройти в парламент", пояснил основатель партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.

Для обеспечения безопасности россиян в связи с протестами в Тбилиси Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям пассажирские перевозки из России в Грузию с 8 июля. Минтранс РФ объявил, что грузинским авиакомпаниям также запретят полеты в Россию с 8 июля.