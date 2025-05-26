Комитет ГД одобрил законопроект об уголовной ответственности для дропперов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект по введению уголовной ответственности для дропперов (лиц, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги. – Прим. ред.) и рекомендовал его принять. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект был внесен правительством. Он предлагает дополнить статью 187 Уголовного кодекса РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").

Согласно документу, за передачу электронного средства платежа или доступа к нему другому лицу из корыстных побуждений и для осуществления неправомерных операций будет назначен штраф в размере до 300 тысяч рублей либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до 2 лет.

Также в качестве наказания предлагается ввести ограничение свободы сроком до 2 лет, принудительные работы до 3 лет и лишение свободы на такой же срок.

Кроме того, аналогичное наказание последует за совершение из корыстных побуждений неправомерных операций с электронным носителем платежа.

Ранее в МВД рассказали, как не попасть в базу дропперов. Гражданам нельзя передавать карту третьим лицам и совершать переводы по просьбе незнакомцев. Ведомство также порекомендовало при ошибочном переводе сразу обращаться в банк.

