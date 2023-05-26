Экс-советник Кучмы заявил, что Залужного не видно на публике из-за разногласий с Зеленским

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Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный не выходит на публику в связи с разногласиями с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил экс-советник Кучмы Олег Соскин.

"Есть проблема между Залужным и Зеленским. <...> То, что Залужный отсутствовал в информационном пространстве достаточно длительное время, свидетельствует о том, что есть какой-то вопрос или о характере наступления, или о времени, или о направлениях", – приводит его слова РИА Новости.

Соскин добавил, что несмотря на негативные оценки интервью Залужного с восхищением главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым, военного не смогут "убрать", поскольку Залужный, по его словам, пользуется большой популярностью у украинцев.

Главнокомандующий ВСУ не появлялся на публике с 8 мая 2023 года. По первой версии предполагалось, что он мог получить ранение, по второй, – что он погиб в зоне боевых действий. При этом вторую версию сразу после ее появления опровергла замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.

Накануне украинское издание опубликовало с Залужным видео. Как сообщил присутствующий с ним на записи блогер, видео датируется 25-м мая. В нем военный поблагодарил украинский народ.

