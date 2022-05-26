В МИД РФ заявили о высылке западных журналистов в случае блокировки брифинга на YouTube

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Россия вышлет журналистов западных СМИ в случае блокировки брифинга МИД РФ на видеохостинге YouTube, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Еще один заблокированный брифинг – и мы назовем конкретное имя или конкретное СМИ, которое поедет к себе восвояси", – отметила она на круглом столе Комиссии по информационной политике и взаимодействию в Совфеде.

Она уточнила, что уже были случаи блокировки брифингов российского МИД.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что видеохостинг не уходит из России, потому что компания в первую очередь зарабатывает деньги на отечественном рынке.

"Потому что то количество контента, которое производится нашими творческими людьми, это еще надо поискать. Реклама, материалы, площадка – это бизнес в первую очередь", – добавила Захарова.

Ранее YouTube удалил свыше 70 тысяч видео о специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР. Кроме того, было заблокировано девять тысяч каналов с контентом о спецоперации.

При этом гендиректор видеохостинга Сьюзан Воджицки заявила, что YouTube считает необходимым обеспечивать пользователям из России доступ к независимым данным, поэтому намерен продолжать работу.

